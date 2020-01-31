Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением вируса за пределами Китая. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил Генеральный директор организации Тедрос Адан Гебреисус.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявил Гебреисус, подчеркнув, что это сделано не из-за Китая. «Мы не знаем, какой ущерб может нанести вирус 2019nCoV, если он попадет в страну со слабой системой здравоохранения. Мы должны действовать, чтобы помочь странам подготовиться к такой ситуации», — заключил Гебреисус.

При этом организация не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей и товаров. ВОЗ призвала страны мира бороться с недостоверной информацией касательно вируса и его распространения, а также выразила уверенность в том, что Китай сможет остановить вспышку заболевания.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 30 января 2020 года коронавирус 2019-nCoV уже обнаружен во всех регионах Китая. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек, 170 человек умерли.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.