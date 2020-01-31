Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением вируса за пределами Китая. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил Генеральный директор организации Тедрос Адан Гебреисус.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявил Гебреисус, подчеркнув, что это сделано не из-за Китая. «Мы не знаем, какой ущерб может нанести вирус 2019nCoV, если он попадет в страну со слабой системой здравоохранения. Мы должны действовать, чтобы помочь странам подготовиться к такой ситуации», — заключил Гебреисус.

При этом организация не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей и товаров. ВОЗ призвала страны мира бороться с недостоверной информацией касательно вируса и его распространения, а также выразила уверенность в том, что Китай сможет остановить вспышку заболевания.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 30 января 2020 года коронавирус 2019-nCoV уже обнаружен во всех регионах Китая. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек, 170 человек умерли.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

Тэги: болезнь, здоровье, эпидемия, мир, Всемирная организация здравоохранения, чрезвычайная ситуация, коронавирус

Комментарии

Статьи

31.01.20 09:38

Береговые «боги войны»: 406-я отдельная артиллерийская бригада

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.01.20 15:24

Нужен ли «Динамо» нападающий?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже
30.01.20 13:55

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Автор: Егор Киян, «Апостроф»

Выбор редакции
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 30 января 2020 года

Главные новости за 30 января 2020 года
30.01.20 19:00
3227
Последние новости
31.01.20 12:06

Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
31.01.20 11:53

Нашедший пригодные для жизни планеты космический телескоп отключили навсегда
31.01.20 11:04

Число жертв китайского коронавируса перевалило за две сотни
31.01.20 10:58

Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине
31.01.20 10:50

В деле о якобы изнасиловании Трампом журналистки появилось платье со следами ДНК
31.01.20 10:04

В Днепре перевернулась машина «скорой помощи»
31.01.20 09:46

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба
Фото и Видео
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине
Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине
В Днепре перевернулась машина «скорой помощи»
В Днепре перевернулась машина «скорой помощи»
В Киеве автомобиль насмерть сбил молодого парня
В Киеве автомобиль насмерть сбил молодого парня
Появились самые детальные в истории снимки поверхности Солнца
Появились самые детальные в истории снимки поверхности Солнца
В Николаеве водители устроили самосуд над лихачом, сбившим насмерть женщину-пешехода
В Николаеве водители устроили самосуд над лихачом, сбившим насмерть женщину-пешехода
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
В Днепре ограбили машину «скорой помощи»
В Днепре ограбили машину «скорой помощи»
У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»
У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»
Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику
Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.