Число жертв китайского коронавируса перевалило за две сотни

Число жертв китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает стремительно расти. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения от страшной заразы скончались уже 213 человек.

Официальное число зараженных на пятницу, 31 января, достигло 9 692 человек. Отмечается, что сразу 1 527 человек находятся в тяжелом состоянии. 1 982 новых случаев болезни было выявлено всего за сутки.

Вылечить от болезни удалось 171 человека.

Также медики сообщают, что зарегистрировали 15 238 случаев с подозрением на коронавирус. Также под наблюдением врачей находятся 102 427 человек, у которых был «тесный контакт» с зараженными.

Кроме Китая болезнь официально подтверждена в Гонконге, Макао, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии и на Тайване.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус продолжает убивать людей.

Сообщалось, что опасный китайский вирус продолжает распространяться по миру.