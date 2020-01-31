От непогоды в Украине пострадали сотни населенных пунктов

В Украине уже несколько дней бушует непогода – дождь, мокрый снег, сильный ветер. Как выяснили журналисты «Фразы», ее последствия ощутили на себе жители двух областей нашей страны.

По данным ГСЧС, на утро пятницы, 31 января, без электричества остались сразу 602 населенных пунктов.

Пострадали Сумская область, где обесточены 440 населенных пунктов, а также Черниговская область – тут без электричества остались 162 населенных пунктов.

Спасатели говорят, что «для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 487 работников и 366 единиц техники».

Отметим, что непогода в Украине продержится как минимум до середины следующей недели.

Как писала «Фраза», стало известно о последствиях непогоды в Украине.