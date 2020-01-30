Врач-онколог дал неутешительный прогноз по заболеванию Заворотнюк

Агрессивная форма опухоли мозга ‒ глиобластома ‒ которую якобы диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк, считается неизлечимым заболеванием. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал известный российский хирург-онколог Михаил Давыдов.

Как передает «Правда.Ру», врач, в частности, отметил, что современная медицина может предложить консервативные варианты лечения глиобластомы — терапевтические и лучевые процедуры, которые способны лишь сдержать эту болезнь, но никак не предотвратить ее.

«Она радикально не лечится... Хирургический этап может быть как этап, но не более того», ‒ подчеркнул Михаил Давыдов.

Как писала «Фраза», приятель Заворотнюк рассказал о состоянии ее здоровья.

Ранее Анастасия Заворотнюк опубликовала трогательное обращение к своим поклонникам.