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В США скончалась звезда сериала «Санта-Барбара»

В США скончалась звезда сериала «Санта-Барбара»

В США на 84-м году жизни скончалась Мардж Дюсей, сыгравшая роль Памелы ‒ первой жены Си Си Кэмпевелла ‒ в легендарном сериале «Санта-Барбара». Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти актрисы на своей странице в Facebook сообщила ее падчерица ‒ Элизабет Перин.

Наибольшей известности Мардж Дюсей добилась, сыграв роль Александры Сполдинг в сериале «Направляющий свет». В 1995 году она номинировалась на Дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль, а также трижды номинировалась на «Дайджест мыльных опер»: дважды за роль мартриарха семейства в сериале «Капитолий», и как лучшая злодейка за «Направляющий свет».

«Мне очень грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили и по ней будут очень скучать», ‒ написала Элизабет Перин.

Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» скончался после перенесенного инсульта.

Ранее в Риме скончался звезда сериала «Клан Сопрано».

Тэги: США, актриса, общество, мир, смерть, сериал, Голливуд, культура, некролог

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