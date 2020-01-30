Главные новости за 30 января 2020 года

Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру. В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который эвакуировал украинцев с острова Хайнань в Китае. Домой вернулись 158 человек. После приземления у всех пассажиров измерили температуру. Никаких других проверок не проводилось, а врач, который это делал, даже не был в маске, тогда как туристы ожидали увидеть «человека в скафандре».

У Зеленского утверждают, что не получали заявления Гончарука об отставке. Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке в Офисе президента Украины официально не зарегистрировано. Об этом в ОПУ заявили в ответ на запрос журналиста Алексея Братущака. В частности, в ответе указывается, что заявление об отставке премьер-министра в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не значится. В подтверждение Братущак разместил фотокопию соответствующего документа.

В Украине от гриппа умерли 13 человек, в том числе малолетний ребенок. Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом. По словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Оксаны Кошалко, ситуация не несет угрозы. «В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение достаточно незначительное — 1,4%, но это говорит лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая, и ситуация не является угрожающей», — заявила она.

За время, которое киевляне проводят в пробках, можно посмотреть 200 эпизодов «Игры престолов». Киев стал 3-м в Европе и 12-м в мире по уровню заторов на дорогах по версии известного нидерландского навигационного сервиса TomTom. Хуже столицы Украины в Европе дела обстоят лишь в Москве и Стамбуле. На мировом уровне в рейтинге, который охватывает 416 городов, рядом с Киевом расположились Бангкок и Мехико.

В Днепре ограбили машину «скорой помощи». Утром четверга, 30 января, в Днепре произошло ЧП. На проспекте Героев, 22 неизвестные ограбили машину «скорой помощи». Об этом сообщает сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Алла Кондратенко-Матушак.

Стало известно о последствиях непогоды в Украине. В Украину пришла непогода — мокрый снег, дождь, штормовой ветер. Стало известно о первых последствиях «сюрпризов» небесной канцелярии. По данным ГСЧС, без электричества остались 397 населенных пунктов в восьми областях страны. Сейчас проходят восстановительные работы.

Свершилось. Сегодня ночью Великобритания перестанет быть страной Евросоюза. Совет Европейского Союза утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета. В частности, как сообщается, соглашение о так называемом Brexit вступит в силу в полночь 31 января 2020 года по центральноевропейскому времени. В этот момент Великобритания официально перестанет быть членом Евросоюза.

Коронавирус «захватил» уже весь Китай: число жертв растет. Страшный коронавирус 2019-nCoV обнаружен уже во всех регионах Китая. Выросло число жертв заразы. На утро четверга, 30 января, сообщается уже о 170 погибших от болезни. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек. Такие данные приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения.

Опасный китайский вирус продолжает распространяться по миру. Еще в двух странах мира зафиксированы случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Сегодня факты заболевания были подтверждены на Филиппинах и в Индии. Вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который обучался в университете города Ухань. На данный момент студент изолирован в больнице. Его состояние стабильно.

В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты. В Таджикистане умерла старейшая жительница нашей планеты. Фотима Мирзокулова скончалась в возрасте 126 лет. В ее паспорте указана дата рождения 13 марта 1893 года. Женщина дважды была замужем и родила восьмерых детей.

Facebook пошел на революционные изменения: что ждет пользователей. В социальной сети Facebook решили пойти на кардинальные изменения. Пользователям разрешат «отвязать» личные данные от своего профиля. В Facebook сообщают, что новый инструмент даст возможность людям «скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль используется для авторизации».

Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику. Часть пограничной стены между США и Мексикой, которую строят по поручению президента Дональда Трампа, разрушилась из-за сильного ветра. По данным СМИ, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону. Как сообщили сотрудники группы пограничного патрулирования США, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

Британские ученые случайно протаранили «Титаник». Американские власти пытались это скрыть. Американский подводный аппарат Triton стоимостью $35 млн столкнулся с «Титаником», покоящемся на дне Атлантического океана. По данным СМИ, это произошло в июле прошлого года, однако власти США пытались скрыть эту информацию. Информацию о происшествии на этой неделе подтвердил руководитель первой за почти 15 лет экспедиции на «Титаник», организованной компанией EYOS Expeditions, Роб МакКаллум. Для этого ученые из Ньюкаслского Университета (Великобритания) арендовали высокотехнологичный подводный аппарат, способный опускаться на глубины свыше 7000 метров. Однако в результате «интенсивных и крайне непредсказуемых течений» пилот не справился с управлением и врезался в затонувший лайнер.

Найден корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике почти сотню лет назад. Найден торговый корабль SS Cotopaxi, исчезнувший в Бермудском треугольнике. Судно обнаружили морские археологи. Корабль вышел из порта Чарльстон в Южной Каролине 29 ноября 1925 года и отправился к берегам Кубы, но исчез вместе с командой в Бермудском треугольнике, который располагается на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.