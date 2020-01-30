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Свершилось. Сегодня ночью Великобритания перестанет быть страной Евросоюза

Свершилось. Сегодня ночью Великобритания перестанет быть страной Евросоюза

Совет Европейского Союза утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Евросовета.

В частности, как сообщается, соглашение о так называемом Brexit вступит в силу в полночь 31 января 2020 года по центральноевропейскому времени. В этот момент Великобритания официально перестанет быть членом Евросоюза.

Это последовало за подписанием ЕС и Великобританией соглашения о выходе 24 января и положительным голосованием Европейского парламента 29 января.

Соглашение о Brexit обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Так, до 31 декабря 2020 года будет действовать переходной период, который может быть продлен один раз на период от одного до двух лет.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого 51,9% избирателей выступили за выход страны из Евросоюза, запустив таким образом процедуру Brexit.

Тэги: Евросоюз, Великобритания, мир, Brexi

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