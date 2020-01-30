Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Дом украинского архитектора победил на международном конкурсе в США

Дом украинского архитектора победил на международном конкурсе в США

Украинский архитектор Сергей Махно и группа дизайнеров компании Makhno Architects уверенно победили в номинации «профессиональный дизайн» в ежегодном междунарожном конкурсе International Design Awards, финал которого состоялся на днях в Лос-Анджелесе.

По словам Сергея Махно, он с командой попытался и сделал дом украинской мечты. Здесь уютно гармонируют европейские черты и старые народные традиции — глечики вписываются в огромные стеллажи и зеркальные окна в пол, а европейская доска в облицовке отлично сочетается с крышей из тростника, напоминающего солому.

Проект-победитель имеет имя «Дом Шкруба», и в нем живет сам дизайнер и архитектор со своей семьей. Дом украинской мечты расположен под Киевом. Для того, чтобы получить материалы, необходимые для строительства и отделки, семья Махно разобрала 11 старых хат-мазанок на Западной Украине.

Прежде чем, вдохновившись опытом Сергея Махно, вы надумаете строить дом, напомним, что в любой стране имеются определенные нормы и требования, определяющие правильность и алгоритм строительства.

Нормы жестко регламентируются и прописаны в СНиП. Документы четко расскажут о расстояниях между сооружениями, о красных линиях и других параметрах постройки. Для законного строительства необходимо предоставить подробный проект, который соответствует СНиП. Разработкой таких проектов занимается компания DOM4M, специалисты которой чётко знакомы с прописными истинами строительства и досконально знают секреты комфортного дома.

Тэги:

Комментарии

Статьи

30.01.20 09:05

Неандертальцы умели нырять и не только. Последние антропологические открытия

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.01.20 15:24

Нужен ли «Динамо» нападающий?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже
30.01.20 13:55

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Автор: Егор Киян, «Апостроф»

Выбор редакции
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру

Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
30.01.20 16:49
267
Последние новости
30.01.20 16:49

Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
30.01.20 16:34

В Днепре ограбили машину «скорой помощи»
30.01.20 16:17

Свершилось. Сегодня ночью Великобритания перестанет быть страной Евросоюза
30.01.20 15:36

У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»
30.01.20 15:17

В Перу наблюдается аномальная «атака» молний: погибло немало людей
30.01.20 15:10

Дом украинского архитектора победил на международном конкурсе в США
30.01.20 14:59

Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику
Фото и Видео
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру
В Днепре ограбили машину «скорой помощи»
В Днепре ограбили машину «скорой помощи»
У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»
У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»
Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику
Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику
В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты
В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты
Найден корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике почти сотню лет назад
Найден корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике почти сотню лет назад
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер
В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
В Днепре трамвай врезался в дерево
В Днепре трамвай врезался в дерево
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.