Дом украинского архитектора победил на международном конкурсе в США

Украинский архитектор Сергей Махно и группа дизайнеров компании Makhno Architects уверенно победили в номинации «профессиональный дизайн» в ежегодном междунарожном конкурсе International Design Awards, финал которого состоялся на днях в Лос-Анджелесе.

По словам Сергея Махно, он с командой попытался и сделал дом украинской мечты. Здесь уютно гармонируют европейские черты и старые народные традиции — глечики вписываются в огромные стеллажи и зеркальные окна в пол, а европейская доска в облицовке отлично сочетается с крышей из тростника, напоминающего солому.

Проект-победитель имеет имя «Дом Шкруба», и в нем живет сам дизайнер и архитектор со своей семьей. Дом украинской мечты расположен под Киевом. Для того, чтобы получить материалы, необходимые для строительства и отделки, семья Махно разобрала 11 старых хат-мазанок на Западной Украине.

Прежде чем, вдохновившись опытом Сергея Махно, вы надумаете строить дом, напомним, что в любой стране имеются определенные нормы и требования, определяющие правильность и алгоритм строительства.

Нормы жестко регламентируются и прописаны в СНиП. Документы четко расскажут о расстояниях между сооружениями, о красных линиях и других параметрах постройки. Для законного строительства необходимо предоставить подробный проект, который соответствует СНиП. Разработкой таких проектов занимается компания DOM4M, специалисты которой чётко знакомы с прописными истинами строительства и досконально знают секреты комфортного дома.