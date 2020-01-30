Президент Сербии объяснил, почему в Черногории не должно быть другой Церкви, кроме Сербской

Православная церковь в Хорватии, Черногории, Косово и Метохии является основой сохранения там сербского народа и не может быть «какой-то другой» Церковью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на национальное телевидение Сербии.

«Церковь имеет большое значение для сербского народа. Сербская Церковь, наряду с духовной жизнью, была хранителем нашего национального самосознания и бытия. Вы видите, как с различных адресов и из многих государственных структур заявляют, что она не сербская и будет названа „какой-то другой православной церковью“», — сказал Вучич.

«А завтра так поступят в Косово, потом в Хорватии, как перед Второй мировой войной, когда была глупая идея сделать ее Хорватской православной церковью», — отметил сербский Президент и добавил, что по этому вопросу из Подгорицы поступают «тяжелые сигналы».

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской Православной Церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что «храмы останутся верующим», и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории.