Синоптики спрогнозировали очень неприятную погоду в начале следующей недели

Стало известно о погоде в начале следующей недели, 3-4 февраля. Как выяснили журналисты «Фразы», свой прогноз дали в Гидрометцентре Украины.

Синоптики не обещают украинцам ничего хорошего.

По всей стране ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь.

Температура днем составит 2-6 тепла. На юге и в Крыму потеплеет до плюс 7-9. Ночью по Украине будет до 2-5 тепла.

В Киеве и области ожидается мокрый снег. Днем и ночью будет в районе 2-4 тепла.

Улучшение погоды возможно лишь со среды, 5 февраля.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали о сюрпризах погоды в начале февраля.