Патриарх Кирилл встретился с киевскими семинаристами и дал духовные советы

В Москве 29 января состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с ректором, преподавателями и студентами Киевской духовной академии и семинарии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, Патриарх Кирилл обратился к присутствующим со словом, в котором затронул проблему церковного раскола в Украине.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Один из студентов КДАиС обратился Патриарху с вопросом о том, что сейчас является главным при выборе жизненного пути для выпускников духовных школ.

«Это тот случай, когда я не смогу, наверное, односложно ответить. Для одного главное одно, для другого — другое. Один склонен к научной работе, а другой прекрасно поет в церковном хоре. Один будет богословом, другой — протодиаконом. От индивидуальности очень зависит, что является главным. Если перейти на философский уровень рассуждений, то самыми главными, с моей точки зрения, являются два фактора: первый — это состояние разума человека, второй — состояние его сердца», — отметил Патриарх.

По его словам, каждый человек, в зависимости от своих талантов и способностей, должен сделать правильный жизненный выбор.

«Без искренней веры и без искреннего благочестия служение священника никогда не будет успешным», — подчеркнул Патриарх.

Студенты КДАиС подарили Патриарху Кириллу издания Киевской духовной академии и семинарии: выпуски студенческого журнала «Академический летописец», пособие для 2-го класса духовной семинарии «Догматическое богословие» под редакцией епископа Сильвестра и Биографический словарь Киевской духовной академии в трех томах.

Как сообщалось ранее, заведующий библиотекой и церковно-археологическим музеем Киевской духовной академии архимандрит Дамаскин (Лебедь) принял участие в работе XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель Албанской Церкви назвал Митрополита Онуфрия человеком молитвы.