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Опасный китайский вирус продолжает распространяться по миру

Опасный китайский вирус продолжает распространяться по миру

Еще в двух странах мира зафиксированы случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня факты заболевания были подтверждены на Филиппинах и в Индии.

Как сообщает The Times of India, вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который обучался в университете города Ухань. На данный момент студент изолирован в больнице. Его состояние стабильно.

Кроме того, как сообщает «Новое время», положительная проба на новый коронавирус была зафиксирована у 38-летней пациентки из Китая, находящейся под наблюдением на Филиппинах. По словам министра здравоохранения страны Франсиско Дуке, такие результаты анализов были получены из Викторианской лаборатории по инфекционным болезням в Мельбурне. Еще 29 пациентов находятся под наблюдением.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 30 января 2020 года коронавирус 2019-nCoV уже обнаружен во всех регионах Китая. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек, 170 человек умерли.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

Тэги: Индия, болезнь, здоровье, эпидемия, мир, Филиппины, коронавирус

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