Британские ученые случайно протаранили «Титаник». Американские власти пытались это скрыть

Американский подводный аппарат Triton стоимостью $35 млн столкнулся с «Титаником», покоящемся на дне Атлантического океана. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло в июле прошлого года, однако власти США пытались скрыть эту информацию.

Как сообщает Telegraph, информацию о происшествии на этой неделе подтвердил руководитель первой за почти 15 лет экспедиции на «Титаник», организованной компанией EYOS Expeditions, Роб МакКаллум. Для этого ученые из Ньюкаслского Университета (Великобритания) арендовали высокотехнологичный подводный аппарат, способный опускаться на глубины свыше 7000 метров. Однако в результате «интенсивных и крайне непредсказуемых течений» пилот не справился с управлением и врезался в затонувший лайнер.

По его словам, в интересах науки участникам погружения пришлось вплотную приблизиться к «Титанику». «Однажды мы случайно соприкоснулись с ним, находясь возле пробоины с правого борта, это такой большой торчащий кусок обшивки. Впоследствии мы обнаружили пятно ржавчины на борту нашего аппарата», — рассказал МакКаллум, подчеркнув, что этот удар не мог нанести никакого ущерба, так как корпус «Тритона» сделан из стекловолокна.

Отметим, что эта история всплыла в процессе рассмотрения в суде вопроса о получении американской компанией RMS Titanic Inc разрешения на поднятие с затонувшего судна различных драгоценных артефактов, включая радиостанцию Marconi, описанную как «Голос Титаника».

Против этого выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, которое отвечает за защиту затонувших кораблей. Именно оно, как утверждается, в итоге засекретило информацию о прошлогоднем ЧП, так как в его результате судно могло пострадать. В частности, стало известно об исчезновении среди обломков знаменитой фаянсовой ванной из каюты капитана Смита. Это ослабляет позиции агентства в суде.

Пассажирский лайнер «Титаник» утонул 15 апреля 1912 года в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд в результате столкновения с айсбергом. Это был первый рейс судна, позиционировавшегося, как непотопляемое. В результате катастрофы погибли 1496 человек.

Сейчас обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года ученые из Atlantic Productions впервые сняли «Титаник» в формате 4К. На видео, сделанном после пяти погружений, можно видеть, что корабль за много лет сильно пострадал от солевой коррозии и бактерий.