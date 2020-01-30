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В Украине от гриппа умерли 13 человек, в том числе малолетний ребенок

В Украине от гриппа умерли 13 человек, в том числе малолетний ребенок

Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Оксаны Кошалко, ситуация не несет угрозы.

«В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение достаточно незначительное — 1,4%, но это говорит лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая, и ситуация не является угрожающей», — цитирует ее «Радио Свобода».

По словам Кошалко, циркуляция вирусов гриппа лабораторно подтверждена на территории всей Украины.

Она также сообщила, что на данный момент в Украине от гриппа умерли 13 человек, в том числе ребенок в возрасте до четырех лет. Все они не были вакцинированы.

Как сообщала «Фраза», 29 января 2020 года в Запорожье умерла 51-летняя женщина, у которой был клинически диагностирован грипп и пневмония.

Напомним, из-за вспышки заболевания гриппом по состоянию на сегодняшний день были закрыты на карантин школы в восьми областях Украины.

Также школы начали закрывать в Киеве.

Тэги: болезнь, грипп, здоровье, эпидемия, смерть, эпидемиолог, новости Украины

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