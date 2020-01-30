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Предстоятель Албанской Церкви назвал Митрополита Онуфрия человеком молитвы

Предстоятель Албанской Церкви назвал Митрополита Онуфрия человеком молитвы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий — человек молитвы, который избегает столкновений и напряжения, возлагает надежду на Бога. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом Архиепископ Анастасий сказал во время встречи с группой паломников из Украинской Православной Церкви.

Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ, об этом он сказал 29 января во время встречи с группой паломников из Украинской Православной Церкви во главе с главой Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископом Виктором (Коцабой).

«Мы в Церкви говорим, что к тем, кого мы впервые встречаем, и если они являются членами мистического Тела Христова, есть такое ощущение, словно мы их знаем уже много лет. Именно так я себя сейчас чувствую, потому что наша совместная Кровь является той Кровью, Какой мы причащаемся каждый раз во время Евхаристии в различных местах с одной Чаши. Потому что нет ничего большего и высшего, чем причащаться Христу. Это то, что нас объединяет со всеми людьми, которых Господь в Своей любви обнимает. Большое спасибо за пожелания и молитвы, которые Вы мне передали от моего брата — Митрополита Онуфрия. Мы с ним переписываемся. Я попрошу и вас, владыка Виктор, чтобы Вы передали ему всю нашу любовь и соучастие в испытаниях, которые вы переживаете», — сказал Архиепископ Анастасий.

Предстоятель Албанской Церкви сообщил, что знал Филарета (Денисенко), и признает, что после наложенной на него анафемы, считает все хиротонии, которые он совершил, недействительными.

«Мы одного возраста с митрополитом Филаретом, я его знаю еще с тех времен, когда во Всемирном Совете Церквей он представлял Русскую Церковь, и я знаю все эти детали. Часто некоторые ставят наперед себя, а потом Христа, и это все ведет затем к трагедиям. Я об этом писал. С того момента, когда он был отлучен и анафематствован, он не мог совершать хиротонии. Хиротония не является чем-то, что мы делаем от себя, а это то, что мы делаем, когда представляем через себя Церковь, действуем от имени Церкви. Нельзя сказать, что сходит Святой Дух, в хиротонии, в то время как ты сам отошел от Него. Поэтому мы на той позиции, о которой вы знаете: мы не признали», — сказал он.

Предстоятель Албанской Церкви выразил уверенность, что решение в трудной религиозной ситуации Господь пошлет.

«Я абсолютно уверен, что истина имеет свою динамику. Возможно, нас беспокоит, что Бог почему-то не спешит давать сразу решение. Возможно для того, чтобы они яснее проявились, и мы были лучше испытаны. Но решение обязательно будет. Я уверен. И я знаю, что Митрополит Онуфрий является человеком молитвы, избегает столкновений, напряжения и возлагает надежду на Бога. В 2008 году у меня была возможность посетить Киев. Тогда Митрополит Владимир был еще жив. Мы также были с ним знакомы еще по деятельности во Всемирном Совете Церквей. И с тех пор я непосредственно познакомился со всеми деталями (церковной ситуации в Украине, — ред.)», — рассказал Архиепископ Анастасий.

Епископ Виктор передал Блаженнейшему Архиепископу Анастасию поздравления от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, рассказал о посещении паломниками святые места Сербии и Черногории, а также о текущей церковной ситуации в Украине.

«Мы не приехали к Вам жаловаться на притеснения наших верующих в Украине. Мы приехали к Вам поделиться радостью от того, что на нашу долю выпало время, когда Господь дает возможность засвидетельствовать Ему нашу верность, верность Его Святой Церкви. Чувствуя Вашу искренность, нам сегодня хочется вместе с Вами и улыбаться, и радостно плакать», — сказал владыка Виктор.

Украинские паломники подарили Архиепископу Анастасию картину с изображением Киево-Печерской Лавры и копию Браиловско-Ченстоховской иконы Божией Матери.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель Албанской Церкви рассказал, как воспринимает религиозную ситуацию в Украине.

Тэги: общество, православие, Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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