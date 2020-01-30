Предстоятель Албанской Церкви рассказал, как воспринимает религиозную ситуацию в Украине

Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий воспринимает религиозную ситуацию в Украине, как такую, что происходит с ним. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом Архиепископ Анастасий сказал во время встречи с группой паломников из Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Должен сказать вам откровенно, что я уже год как чувствую себя больным, когда слежу за этими событиями. То есть это не то, что происходит где-то далеко. Я чувствую, что это происходит со мной. И я уже чувствую, что нарушены три фундаментальные для Православной Церкви принципы: апостольское преемство, Божественная Евхаристия и соборность.

И я настаиваю, что в конце концов расколы преодолеваются Вселенскими Соборами, а не письмами или чем-то другим. Сейчас нет необходимости вникать в детали. Хочу вам сказать, что я с большим вниманием читаю все то, что приходит к нам из Украины. И мы знакомы со всеми испытаниями, которые вы переживаете, и с теми недостойными вещами, которые происходят с вами. Бог нас не оставит, это точно!», — подчеркнул Предстоятель Албанской Церкви.

Он отметил, что те испытания, которые переживает одна из Поместных Церквей, вместе переживают все Церкви.

«Я уже очень старый, мне больше 90 лет. В свои молодые годы я с особыми переживаниями следил за героизмом наших братьев в России, Украине в тех больших гонениях, которые были в прошлом веке. Мы это переживали не как что-то, что происходило где-то в далекой стране, а как то, что касается каждого из нас. Я всегда повторяю: Православная Церковь — это не конфедерация Поместных Церквей, а Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь. В Афинах, где я жил, в Константинополе, Киеве, Москве, здесь в Тиране. Поместные Церкви являются выражением Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви в конкретном месте. Так, испытания, которые переживает каждая Поместная Церковь, как сейчас, например, ваша, являются также и нашими переживаниями. Так же как и радость ваша и наша являются общими. Вы помните, что первые три века истории Церкви христиане переживали большие гонения. Позже противник, то есть дьявол, нашел другие методы борьбы с христианством — через расколы. В нашей традиции эти расколы решались через Вселенские Соборы. Я не хочу повторять все то, что вы лучше меня знаете — большие испытания, которые пережила Церковь Украины», — сказал Архиепископ Анастасий.

Архиепископ Анастасий рассказал об истории испытаний Албанской Православной Церкви времен коммунистической власти.

«Я вам это рассказываю как месседж надежды в тех испытаниях, которые вы переживаете сейчас. Говорят, что Бог может не спешить, но Он никогда не забывает. Воскресение — это не то, что приходит после Распятия. Оно в Распятии. Когда мы принимаем это как Христос, свободно. С абсолютной любовью к Нему и с абсолютной любовью к людям. Вы не только Крест сейчас переживаете. В том Кресте, который вы сейчас несете, является Воскресение. И я уверен, что вера и благочестие являются более глубокими в боли, когда болит. Из своего опыта могу сказать, что те люди, которые не пережили боли, они не являются зрелыми людьми, они не имеют глубокой веры», — отметил он.

Предстоятель Албанской Православной Церкви поддержал украинских паломников, сказав, что Господь обязательно укажет верное решение проблем.

«Единственное, что я вам хочу сказать: не теряйте надежды! С того момента, когда всю нашу жизнь мы посвящаем Христу, Он в какой-то момент даст решение», — подчеркнул Архиепископ Анастасий.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви.