У Зеленского утверждают, что не получали заявления Гончарука об отставке

Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке в Офисе президента Украины официально не зарегистрировано. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в ОПУ заявили в ответ на запрос журналиста Алексея Братущака.

В частности, в ответе указывается, что заявление об отставке премьер-министра в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не значится. В подтверждение Братущак разместил фотокопию соответствующего документа в своем блоге на «Украинской правде».

Как сообщала «Фраза», 17 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что передал президенту заявление об отставке. При этом в ОПУ подтвердили, что глава государства получил это заявление.

В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров» глава правительства должен подавать заявление об отставке в Верховную Раду и только она имеет право его уволить.