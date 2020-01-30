Илон Маск умудрился «поднять» 2,3 миллиарда долларов всего за один час

Американский бизнесмен Илон Маск умудрился заработать за один час гигантскую сумму денег. Как выяснили журналисты «Фразы», за столь короткий отрезок времени основатель компаний Тesla и SpaceX стал богаче сразу на 2,3 миллиарда долларов.

Как сообщает издание Bloomberg, которое ссылается на данные Нью-Йоркской фондовой биржи, произошло это после повышения рыночной капитализации компании Тesla.

Так, сообщается, что «котировки акций к закрытию торгов увеличились на 2,49% и составили 580,99 долларов, после чего а потом еще на 12% до 649 долларов».

Теперь состояние Илона Маска равно 36 миллиардам долларов.

Как писала «Фраза», Илон Маск хочет отправить в космос наркотики.

Ранее дикие танцы Илона Маска озадачили интернет.