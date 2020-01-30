За время, которое киевляне проводят в пробках, можно посмотреть 200 эпизодов «Игры престолов»

Киев стал 3-м в Европе и 12-м в мире по уровню заторов на дорогах по версии известного нидерландского навигационного сервиса TomTom. Как выяснили журналисты «Фразы», хуже столицы Украины в Европе дела обстоят лишь в Москве и Стамбуле.

На мировом уровне в рейтинге, который охватывает 416 городов, рядом с Киевом расположились Бангкок и Мехико.

По данным сервиса, киевляне в среднем проводят в пробках около 30 минут в день или 9 дней и 11 часов в год. За это время, как утверждается, можно связать 57 шапок, 10 свитеров, посадить 228 деревьев или посмотреть 201 эпизод «Игры престолов».

Наиболее неудобным временем для передвижения по столице определен четверг, между 18:00 и 19:00.

Самым загруженным днем по результатам прошлого года было 23 января, а наименее загруженным — 28 апреля.

Отметим, что в десятку самых загруженных европейских городов вошла также Одесса (18 место в мировом рейтинге).

Харьков и Днепр заняли 29 и 47 место в мире соответственно.

Как сообщала «Фраза», в 2019 году Киев занял 13-е место в рейтинге городов по количеству пробок на дорогах. При этом другие украинские города в нем отсутствовали.