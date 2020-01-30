В Перу наблюдается аномальная «атака» молний: погибло немало людей

В Перу наблюдается аномальная активность молний. Как выяснили журналисты «Фразы», от них в горных районах страны гибнут люди.
По данным местных СМИ, всего за несколько дней в провинциях Канас, Канчис и Эспинар от ударов молний погибли не менее тринадцати человек.
Местные жители говорят, что подобные «атаки» тут наблюдаются регулярно.
Местные власти призывают людей быть предельно осторожными, но признают, что ничего поделать с молниями не могут.
Как писала «Фраза», молния попала в Эйфелеву башню.
Ранее зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети.