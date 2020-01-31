Стало известно о пользе и вреде помидоров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведала российский врач-диетолог Елена Соломатина, которую цитирую местные СМИ.

По ее словам, помидоры, безусловно, очень полезны. Кроме витаминов, микро- и макроэлементов они также содержат ликопин, который полезно действует на предстательную железу и предотвращает рак, а также оказывает антиоксидантное действие на все органы.

При этом, по ее словам, «термически обработанные помидоры более полезны, чем свежие». Медик говорит: «Перед приемом в пищу их лучше непродолжительное время тушить на медленном огне с небольшим добавлением жиров».

Также, как говорит врач, «томатный сок разжижает кровь». Кроме этого, отмечается, что «в помидорах много калия».

Впрочем, есть люди, которым томаты противопоказаны. Это те, у кого есть камни в почках, а также проблемы желудочно-кишечного тракта.

Врач сообщает: «При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот».

Как писала «Фраза», в NASA заинтересовались помидорами, которые растут как виноград.