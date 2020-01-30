Стало известно о последствиях непогоды в Украине

В Украину пришла непогода – мокрый снег, дождь, штормовой ветер. Как выяснили журналисты «Фразы», стало известно о первых последствиях «сюрпризов» небесной канцелярии.

По данным ГСЧС, без электричества остались 397 населенных пунктов в восьми областях страны.

Сейчас проходят восстановительные работы.

Больше всех пострадала Полтавская область, где оказались обесточенными сразу 201 населенный пункт.

В Черниговской области без электричества остались 88 населенных пунктов, в Сумской – 72, в Кировоградской и Донецкой – десять, в Черкасской – восемь, в Днепропетровской – шесть и в Запорожской – два.

Также сообщается, что в Лисичанске Луганской области из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось двадцать три тысячи людей.

Непогода в Украине будет бушевать как минимум до конца недели.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали о сюрпризах погоды в начале февраля.