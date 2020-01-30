Коронавирус «захватил» уже весь Китай: число жертв растет

Страшный коронавирус 2019-nCoV обнаружен уже во всех регионах Китая. Как выяснили журналисты «Фразы», выросло число жертв заразы.
На утро четверга, 30 января, сообщается уже о 170 погибших от болезни. Официальное число зараженных выросло до 7 711 человек.
Такие данные приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Коронавирус добрался даже до Тибета – тут зафиксирован первый случай болезни.
Всего за одни сутки от заразы в Китае умерли 38 человек, а заразились 1 737 людей. Вылечить удалось 124 человек.
Коронавирус давно выбрался за пределы Китая. Болезнь зафиксирована в ОАЭ, Гонконге, Макао, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии и на Тайване.
Как писала «Фраза», ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу.
Сообщается, что китайский коронавирус продолжает убивать людей.