Ученые вычислили, когда Солнце сможет сжечь Землю

Астрофизики из Университета Колорадо (США) установили, что уже в ближайшие 100 лет на Солнце может произойти супервспышка, которая уничтожит все живое на Земле. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее считалось, что «конец света» наступит минимум на 50 лет позже.

Как передают «Аргументы недели», столь неутешительный прогноз ученые сделали на основе анализа супервспышек звезд, которые по мощности в тысячи раз превосходили солнечные.

В частности, астрофизики выяснили, что частота вспышек зависит от возраста звезды. Так, молодые звезды способны выбрасывать энергию каждую неделю, а старые, вроде Солнца, делают это гораздо реже ‒ примерно один раз в 1000 лет.

При этом сотрудники Университета Колорадо заключили, что в этот раз Солнце может «полыхнуть» гораздо сильнее и раньше, чем в предыдущие разы. Не исключено, что эта вспышка окажется для Земли фатальной.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и каким будет конец света.

Ранее ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы».