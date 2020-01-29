Под Киевом пройдут впечатляющие конные мастер-классы

1 и 2 февраля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет особая развлекательная программа «Конная программа — интерактив с гостями». Как выяснили журналисты «Фразы», посетители не только отдохнут и получат огромный заряд позитива, но узнают много интересного о жизни наших предков на мастер-классах по работе с оружием верхом на коне, древним боевым искусствам и даже по уходу за лошадьми.

Древний Киев приглашает всех совершить путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси, когда наша страна была самым могущественным, большим и богатым европейским государством. Здесь, на территории более 20 га, с учетом знаний современной науки, воссоздается исторический центр нашего города со строениями, существовавшими в V-XIII веках в границах Детинца и Предградья. А также воссоздается незабываемая атмосфера той славной эпохи.

Зайдя в ворота Княжества, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Здесь воссозданы такие шедевры средневекового зодчества, как монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой более 20 метров), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, а также уникальную воссозданную действующую Васильевскую церковь Х века.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Жители Княжества радушно встретят дорогих гостей у въездных ворот и никому не дадут скучать. Ведь они приготовили для дорогих гостей множество увлекательных и познавательных развлечений.

1 и 2 февраля гостей Древнего Киева ждет особая шоу-программа. Посетители станут активными участниками всех мероприятий в эти дни.

На амфитеатре Детинца пройдут конно-трюковые выступления с участием лошадей редких древних пород. Эти прекрасные создания исполнят главные роли в театрализованных постановках, конечно в тесном тандеме с опытными каскадерами — актерами конно-трюкового театра Древнего Киева. А после выступлений все гости смогут подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже.

Опытные конные каскадеры и дрессировщики расскажут зрителям о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся полководцы древности владели представителями той или иной породы, поведают легенды о них.

На мастер-классах по дрессировке и по уходу за лошадьми можно будет узнать о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями. А на викторине о лошадях у каждого будет шанс получить приз, правильно ответив на вопросы от знатоков.

А если кто-то захочет еще подробнее узнать о лошадях, дрессировке, уходе за ними, сможет задать вопросы опытным инструкторам и каскадерам, и получить подробные и компетентные ответы.

В Княжестве Киевская Русь также возрождают древние боевые искусства, такие как средневековый бой и верховую стрельбу из лука. 1 и 2 февраля гости Древнего Киева увидят мастер-класс по конно-лучной стрельбе. Спортсмены-виртуозы удивят меткостью стрельбы из исторического лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья. Посетителей ждут вкуснейшие блюда и напитки в теплой средневековой корчме, Княжеская костюмерная с историческими костюмами времен Киевской Руси, мастер-классы и сувенирная лавка.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

В программе возможны изменения.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно собственным автомобилем или общественным транспортом от ст.метро Выдубичи.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com