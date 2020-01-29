«Лежит бездыханная». Приятель Заворотнюк рассказал о состоянии ее здоровья

В СМИ попали некоторые подробности о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы диагностировали четвертую стадию опухоли головного мозга. Как выяснили журналисты «Фразы», важную информацию озвучил ее знакомый ‒ музыкальный критик Сергей Соседов.

Как передает «Собеседник», Соседов рассказал, что сейчас актриса пребывает «в стабильно тяжелом состоянии».

«Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании», ‒ добавил он.

Соседов также назвал правильным решение родственников Заворотнюк ничего не рассказывать о ее состоянии здоровья.

«То, что ее лечение максимально закрыто, ‒ это правильно. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная?..» ‒ задался вопросом критик.

«Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо», ‒ резюмировал Сергей Соседов.

Как писала "Фраза",Заворотнюк опубликовала трогательное обращение к своим поклонникам.

Ранее парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи.