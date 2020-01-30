Пауло Коэльо уничтожил детскую книгу, над которой работал с Коби Брайантом

Известный бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что работал над книгой для детей с покойным баскетболистом Коби Брайантом. Как выяснили журналисты «Фразы», прочитать ее уже не суждено.

Как цитирует 72-летнего писателя АР, он «удалил черновик» сразу же после смерти 41-летнего спортсмена.

Пауло Коэльо поведал, что идея книги появилась еще в 2016-м году, а писать ее они начали в конце прошлого года.

Писатель сказал: «Я удалил черновик, потому что не было смысла публиковать книгу без него. Это не добавит ничего значимого для него или его семьи. Это не мешает мне когда-нибудь писать о том, что я узнал от него, и о том, какой он был человек, который был старше меня».

Также он добавил: «Детская книга больше не имела смысла».

Как писала «Фраза», названы имена всех девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта.

Ранее NBA представила памятное видео о Коби Брайанте.