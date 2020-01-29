«Укрпочта» рассказала, как нужно забирать посылки из Китая

Доставка почтовых отправлений из Китая в Украину и обратно осуществляется в штатном режиме. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Укрпочта» на своей странице в Facebook.

«Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов», — сообщила компания, приложив в подтверждение пост бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, сопровождающийся тематической фотожабой.

Как сообщала «Фраза», 27 января 2020 года «Укрпочта» сообщила, что на данный момент Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. При этом компания следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.