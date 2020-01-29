Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как реагировать на агрессию

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как реагировать на агрессию

Cегодня много людей клевещут, относятся с ненавистью, захватывают храмы и избивают прихожан, но верующим нужно действовать согласно Евангелию. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Прощение, в Евангельском понимании этого слова, касается как друзей, так и врагов. Понять суть этих слов Спасителя очень важно сегодня, когда у нас появилось очень много врагов. Это люди, которые клевещут, которые дышат к нам сатанинской ненавистью, которые захватывают наши храмы и избивают наших прихожан. Как мы должны реагировать на их агрессию? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить слова апостола Павла о том, против кого направлена борьба христианина. Он пишет, что мы боремся не против „плоти и крови“, то есть не против людей, а „против духов злобы поднебесной“ — против падших ангелов. Тогда мы поймем, что люди, которые сеют зло на нашей земле, делают это потому, что в их умах и сердцах нашли себе жилище падшие духи», — рассказал митрополит Лука.

Запорожский архиерей отметил, что к людям, которые совершают злые дела, нужно относиться с состраданием.

«Придет время, и все те, кто сегодня творят беззаконие, поймут это и ужаснутся тому состоянию, в котором они пребывали. Дай Бог, чтобы это случилось еще до их ухода из этого мира. Поэтому не они, а те адские силы, которые стоят за ними, должны быть объектом нашей ненависти и борьбы. А люди, попавшие под их влияние, достойны лишь жалости, любви и сострадания. Они похожи, по мысли Исаака Сирина, на собаку, которая лижет пилу и услаждается от вкуса собственной крови», — отметил владыка Лука.

Он подчеркнул, что «самое худшее, что может с нами случиться, так это то, что мы, заразившись к ним ответной ненавистью, станем похожими на них самих. Вот этого нужно всеми силами избегать».

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.01.20 09:00

Они соблазняли и убивали нацистов...

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.01.20 15:24

Нужен ли «Динамо» нападающий?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Уже весной мы готовимся идти на Крым, — Мустафа Джемилев
29.01.20 14:03

Уже весной мы готовимся идти на Крым, — Мустафа Джемилев

Автор: Дмитрий Малышко, «Апостроф»

Выбор редакции
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Кравчук объяснил, откуда узнал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Кравчук объяснил, откуда узнал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
29.01.20 16:25
Последние новости
29.01.20 16:27

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как реагировать на агрессию
29.01.20 16:25

Кравчук объяснил, откуда узнал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
29.01.20 16:03

В рейтинге готовности противостоять эпидемиям Украина оказалась между Зимбабве и Сенегалом
29.01.20 15:45

Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви
29.01.20 15:36

Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
29.01.20 15:34

Ученые выяснили, у кого смартфоны могут «вызвать» онкологию
29.01.20 14:51

Кабмин упростил регистрацию на железнодорожные и авиарейсы для некоторых водителей
Фото и Видео
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
В Днепре трамвай врезался в дерево
В Днепре трамвай врезался в дерево
Китайский коронавирус продолжает убивать людей
Китайский коронавирус продолжает убивать людей
Епископ УПЦ рассказал о молитвенном шествии, на которое вышли 60-70% населения Будвы
Епископ УПЦ рассказал о молитвенном шествии, на которое вышли 60-70% населения Будвы
Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок
Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок
Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове
Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове
Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол
Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол
В водах Тихого океана исчез украинский моряк
В водах Тихого океана исчез украинский моряк
NBA представила памятное видео о Коби Брайанте
NBA представила памятное видео о Коби Брайанте
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.