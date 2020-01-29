В рейтинге готовности противостоять эпидемиям Украина оказалась между Зимбабве и Сенегалом

Украина находится на 94 позиции в рейтинге готовности стран к эпидемиям и пандемиям Global Health Security Index. Как выяснили журналисты «Фразы», готовность нашей страны к подобным ситуациям оценили на 38 баллов из 100, что означает «ниже среднего».

Как сообщает «Украинская правда», по этому показателю мы находимся в одном ряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном.

Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

В свою очередь, Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 29 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 132 человек. Заразились уже 5947 человек. При этом вылечить за последние сутки удалось 43 человек.

Известно, что заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван также назвал первые признаки заражения.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса.

В то же время в Украине ни одного заболевания коронавирусом пока не зафиксировано.