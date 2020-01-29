Кравчук объяснил, откуда узнал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои странные слова о том, что лидеры СССР и нацистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее выступление 86-летнего политика, который ссылался на таинственный документ в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», буквально взорвало интернет.

Леонид Кравчук так пояснил свои познания в истории: «Я читал это напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю».

Он также добавил: «Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса».

Также политик сказал: «Это уже дело журналистов, и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы».

Кроме этого, Леонид Кравчук заявил: «Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?».

Как писала «Фраза», Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове.