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Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви

Сербский митрополит призвал власти Черногории не повторять преступлений против Церкви

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви Амфилохий (Радович) призвал власти страны не повторять тех преступлений против Церкви, которые были совершены в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», в своей проповеди в день памяти святого Саввы Сербского в женском монастыре «Савина Главица» в Нижнем Грбале, митрополит Амфилохий напомнил, что Церковь Христова непобедима, и призвал власти не повторять преступления, подобные совершенным в Украине.

Об этом сообщает издание «Светигора».

Митрополит призвал политиков страны «вернуться на путь, ведущий к вечной жизни, на котором наш путеводитель святой Савва, утвердил нас».
Митрополит Амфилохий также сказал, что «Украинская Православная Церковь, как и наша Церковь, страдала на протяжении веков, но сохранила свою веру и верность Христу Богу».

Он подчеркнул, что «Церковь все еще страдает сегодня», потому что «наследники тех послевоенных безбожников пытаются угрожать Церкви, хотят отнять святыни Божии, утверждают, что они (святыни — Ред.) принадлежат правительству, которое управляет государством, даже если оно отступило от Креста Честного и святых».

По словам владыки, предшественники современных гонителей Церкви «убивали наших митрополитов и священников в военный и послевоенный период».

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории.

Тэги: общество, православие, Черногория, новости православия

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