Главные новости за 29 января 2020 года

Для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства. Россия собирается упростить процедуру получения гражданства для украинцев. Об этом сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Кабмин упростил регистрацию на железнодорожные и авиарейсы для некоторых водителей. С сегодняшнего дня в Украине можно будет использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на поезд или авиарейс. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем канале в Telegram.

Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок. В Киеве на Лысой горе обнаружено большое количество взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе музея «Киевская крепость».

В Днепре трамвай врезался в дерево. Утром в Днепре произошло громкое ДТП. На съезде с Амурского моста трамвай шестого маршрута «слетел» с рельс.

В водах Тихого океана исчез украинский моряк. В водах Тихого океана произошло ЧП. Тут исчез украинский моряк Евгений Масленников.

Китайский коронавирус продолжает убивать людей. Число жертв коронавируса 2019-nCoV растет с каждым днем. Власти Китая сообщают уже о 132 погибших от страшной заразы.