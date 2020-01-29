Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 29 января 2020 года

Главные новости за 29 января 2020 года

Для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства. Россия собирается упростить процедуру получения гражданства для украинцев. Об этом сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Кабмин упростил регистрацию на железнодорожные и авиарейсы для некоторых водителей. С сегодняшнего дня в Украине можно будет использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на поезд или авиарейс. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем канале в Telegram.

Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок. В Киеве на Лысой горе обнаружено большое количество взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе музея «Киевская крепость».

В Днепре трамвай врезался в дерево. Утром в Днепре произошло громкое ДТП. На съезде с Амурского моста трамвай шестого маршрута «слетел» с рельс.

В водах Тихого океана исчез украинский моряк. В водах Тихого океана произошло ЧП. Тут исчез украинский моряк Евгений Масленников.

Китайский коронавирус продолжает убивать людей. Число жертв коронавируса 2019-nCoV растет с каждым днем. Власти Китая сообщают уже о 132 погибших от страшной заразы.

Тэги: Китай, общество, Россия, мир, транспорт, политика, ЧП, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

29.01.20 09:00

Они соблазняли и убивали нацистов...

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
29.01.20 15:24

Нужен ли «Динамо» нападающий?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Уже весной мы готовимся идти на Крым, — Мустафа Джемилев
29.01.20 14:03

Уже весной мы готовимся идти на Крым, — Мустафа Джемилев

Автор: Дмитрий Малышко, «Апостроф»

Выбор редакции
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 29 января 2020 года

Главные новости за 29 января 2020 года
29.01.20 19:00
403
Последние новости
29.01.20 21:02

«Лежит бездыханная». Приятель Заворотнюк рассказал о состоянии ее здоровья
29.01.20 20:20

В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
29.01.20 19:44

В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер
29.01.20 19:00

Главные новости за 29 января 2020 года
29.01.20 17:30

Митрополит УПЦ – о том, как нарушение прав Церкви создает напряжение в Украине
29.01.20 17:12

«Укрпочта» рассказала, как нужно забирать посылки из Китая
29.01.20 16:27

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как реагировать на агрессию
Фото и Видео
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта
В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер
В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек
В Днепре трамвай врезался в дерево
В Днепре трамвай врезался в дерево
Китайский коронавирус продолжает убивать людей
Китайский коронавирус продолжает убивать людей
Епископ УПЦ рассказал о молитвенном шествии, на которое вышли 60-70% населения Будвы
Епископ УПЦ рассказал о молитвенном шествии, на которое вышли 60-70% населения Будвы
Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок
Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок
Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове
Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове
Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол
Интернет взорвало эпичное видео с Татьяной Чорновол
В водах Тихого океана исчез украинский моряк
В водах Тихого океана исчез украинский моряк
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.