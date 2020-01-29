Кабмин упростил регистрацию на железнодорожные и авиарейсы для некоторых водителей

С сегодняшнего дня в Украине можно будет использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на поезд или авиарейс. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram.

«Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект — для удостоверения личности во время внутренних путешествий по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении Дія вместо паспорта», — написал он, уточнив, что речь идет исключительно о поездках внутри страны.

Как сообщали СМИ, с 16 декабря 2019 года в Украине заработали в бета-режиме цифровые водительские права и техпаспорт. Предполагается, что на данном этапе воспользоваться электронными документами смогут 20 тысяч водеителей.

Как сообщала «Фраза», с 9 февраля 2017 года в Украине начали выдавать удостоверения водителя международного образца. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя без сдачи экзаменов сроком на 3 года. При этом национальное удостоверение не изымается. Стоимость услуги составляет 34 грн. 16 копеек.

Летом того же года в Украине ввели новые экзаменационные билеты для получения удостоверения на управление транспортными средствами. Главная новация заключается в том, что характер вопросов в экзаменационных билетах будет зависеть от того, на какую категорию водительского удостоверения будет сдавать экзамены претендент.

Тогда же МВД Украины разработало законопроект для введения в Украине новых водительских удостоверений.

В апреле 2018 года Кабинет министров Украины постановил не возвращать первые водительские удостоверения, в случае если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.