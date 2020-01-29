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Украинцы в соцсетях предложили пути выхода из церковного кризиса

Украинцы в соцсетях предложили пути выхода из церковного кризиса

Украинцы в соцсетях рассказали, что ожидают от Всеправославного Собора, который должен состояться 20 февраля в Аммане (Иордания), главной темой которого станет обсуждение «украинского вопроса» и церковного кризиса в мировом Православии. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальных сетей написали о том, какие пути выхода из кризиса отношений с Фанаром, по их мнению возможны, на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

Так в Фейсбук пользователи высказывают ожидания, что на Соборе будут осуждены неканоничные действия Патриарха Варфоломея в отношении Украины.

«Осудить самоличное вмешательство в вопрос предоставления автокефалии. Отозвать томос, предоставленный украинским раскольникам и принять решение, что только через покаяние и возвращение в каноническую Церковь может идти речь о прощении», — написал Анатолий Савченко.

«Нельзя сидеть, сложа руки, и в дальнейшем смотреть, как Фанар продолжает раскалывать Матерь-Церковь. Кто не с нами — тот против нас», — отметил Марк Зорин.

Александр Пришва убежден, что «только Всеправославный Собор может решить все вопросы, но позиция наших архиереев должна быть твердой, пропитанной болью людей нашей Церкви, фактажом, и преданности канонам. Глава Церкви — Христос, на него все и уповаем, но и сами не сдаемся».

«Дать оценку действиям Стамбульского Варфоломея строго по канонам Церкви, иначе он разделит Православие окончательно», — подчеркнула Ирина Шаповалова.

Николай Годинко считает, что нужно «предложить Варфоломею публично покаяться в незаконной автокефалии для украинских раскольников, анулировать томос, и добровольно уйти ему на покой».

«Осудить ересь Патриарха Варфоломея и примкнувших к нему. Принять соборное решение о непризнании раскольников Украины», — предложил Андрей Плетенецкий.

Валентина Бартишок цитирует Символ веры.

«Верую во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Должны уподобляться святым, которые были на Вселенских Соборах — Николаю чудотворцу и Спиридону Тримиуфунтскому. Поступать по канонам и не отступать от них. Кто хочет быть первым, как Варфоломей — будет последним», — написала она.

«Пора вспомнить некоторым иерархам каноническое право и вернуться в правовое поле», — убеждена Ирина Орешина.

Наталья Власова-Комарова считает, что «главное не уйти от Господа в православной вере, а остальное Господь управит. [...] И другим Патриархам нужно понять, что они отступают от основ, если они против (канонов, — ред.). Тогда они вообще не могут быть ими, так как нарушают церковные каноны, иначе каждый, кому лень, что-то захочет менять».

Лариса Бумазюк написала, что нужно «делать все, что возможно сделать для сохранения веры православной».

«Я положусь на мнение наших пастырей», — пишет Светлана Ипсина.

Также в социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи рассказали, какие надежды полагают на предстоящий Собор.

«Я считаю, что Собор должен состояться, независимо какие вопросы там будут обсуждать, но представители УПЦ должны там быть, как представители единой канонической Церкви в Украине», — написал пользователь соцсети под именем pan_vladislav_4.

«По моему мнению, вопрос церковного кризиса нужно решать именно на Всеправославном Соборе. По той причине, что раскол задел ряд Православных Церквей. На Соборе нужно доказать неканоничность раскольнических группировок, поддерживаемых Вселенским Патриархом. Нужно доказать неканоничность, именно корень раскола — это ПЦУ, УПЦ КП. Патриарх Варфоломей не может снимать анафему по той причине, что он ее не накладывал. Кто предал анафеме — тот и снимает, в противном случае это абсурд. Еще одним нюансом является то, что в самом расколе вышел раскол. И при этом включить свидетельство Филарета, в котором он рассказывает, как они хотели обмануть самого Вселенского Патриарха. Рассказать и доказать ряд нарушений Апостольских канонов, которыми пренебрегают раскольники» — уверен ramzes_kot_ioan.

«Собор нужен, чтобы осудить Варфоломея за его бесчинства. И чтобы знать, кто на чьей стороне», — пишет пользователь beautiful_pictures3800.

Пользователь под именем pedron806 считает, что необходимо «всем православным соборно молиться, относительно этого вопроса (выхода из церковного кризиса, — ред.)».

«Учитывая последние события в Православии, просто необходимо осудить экуменического Патриарха в ереси восточного папизма и эллинизма! Только после этого можно будет назвать собор Всеправославным и таким, чьи решения никто не сможет оспорить!», — подчеркнул vik_tor1o.
«Отлучение от Церкви раскольников ПЦУ и УПЦ КП, также Патриарха Константинопольского Варфоломея — за поддержку раскола. Это едва ли не единственный правильный выбор», — считает пользователь под именем p._a._shok._.

Как сообщалось, Иерусалимский Патриарх Феофил инициировал проведение Всеправославного Собора в Аммане (Иордания) для решения церковного кризиса, связанного с действиями Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Вы можете присоединиться к дискуссии, оставив комментарии на странице Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют УПЦ и Митрополиту Онуфрию.

Тэги: общество, православие, социальная сеть, новости православия, УПЦ

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