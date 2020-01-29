В Запорожской области зафиксирована первая в этом году смерть от гриппа

В Запорожской области умерла 51-летняя женщина, у которой был клинически диагностирован грипп и пневмония. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Запорожском лабораторном центре Министерства зравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, женщина заболела еще 17 января, но за помощью обратилась только на восьмой день заболевания. Она была госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, но несмотря на активные реанимационные мероприятия 28 января она умерла.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение.

По данным медиков, заболевшая не была привита от гриппа.

Отметим, что до этого сведений о смерти в результате заболевания гриппом в этом году не поступало.

Как сообщала «Фраза», из-за вспышки заболевания гриппом по состоянию на сегодняшний день были закрыты на карантин школы в восьми областях Украины.

Также школы начали закрывать в Киеве.