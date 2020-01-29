Обнародован список пяти полезных свойств граната

29 января, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный королю фруктов — гранату. Журнал «Настроение» сообщает, что, оказывается, по содержанию витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ ему нет равных.

В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались, чем полезен гранат и его сок, как можно использовать кожуру граната и какие секреты красоты скрываются в красных зернах.

«Гранат называют зернистым яблоком, — рассказывает Александр Лукьяненко. — В переводе с латинского слово granatus означает „семенной“. Плод состоит из множества зерен, отделенных друг от друга тонкой мембраной. В одном гранате около 700 съедобных семян. В природе более десятка сортов граната. Плоды отличаются по вкусу и цвету. Но в каждом из них полно витаминов и микроэлементов».

Какими полезными свойствами обладает гранат:

1. Нормализует пищеварение.

«Гранат полезен для желудочно-кишечного тракта: он, как и все кислые соки, стимулирует выделение ферментов и ускоряет пищеварение, — говорит диетолог Борис Скачко. — Это низкокалорийный фрукт. В 100 граммах граната — всего 70 килокалорий. Однако следует помнить, что он повышает аппетит. Поэтому гранат лучше употреблять как аперитив за 5-10 минут до еды. Тогда ваш вес будет снижаться без каких-либо побочных эффектов в виде депрессии и низкой работоспособности.

Оптимальная суточная норма потребления граната для взрослого человека — один плод в день или полстакана свежевыжатого сока. Сок можно разводить пополам с водой. Особенно осторожно стоит употреблять концентрированный сок тем, у кого гастрит или проблемы с поджелудочной».

2. Повышает гемоглобин.

«Гранат известен как продукт, восполняющий запасы железа в организме, — продолжает Борис Скачко. — Нормальный уровень гемоглобина в крови у мужчин — 130-160 г/л, у женщин — 120-150 г/л. Если этот уровень ниже, человек ощущает тошноту, головокружение, слабость. Гранатовый сок врачи часто назначают при анемии. Он содержит легкоусвояемое железо. Гранат восстанавливает клетки крови и обеспечивает организм антиоксидантами, которые выводят токсины, защищают эритроциты, переносят ферменты и аминокислоты».

3. Укрепляет сердце.

«Антиоксиданты, содержащиеся в гранате, также благотворно влияют на работу сердца и кровеносной системы, — объясняет нутрициолог Алексия Май. — Они понижают давление, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень „плохого“ холестерина. Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек».

4. Гранатовые косточки снижают давление и омолаживают кожу.



«Многие не любят гранат из-за того, что в нем содержится много зерен, но в них столько пользы! — дополняет Алексия Май. — Перемолотые косточки граната помогут снять головную боль и снизить высокое давление. Из зерен граната делают сок и эфирные масла, которые применяют в косметологии. Благодаря жирорастворимым витаминам F и E происходит омолаживание кожи и обновление клеток. Также не стоит забывать о полезных свойствах перегородок граната. Высушенные перегородки добавляют в чай. Такой напиток оказывает успокаивающее действие и помогает справиться с бессонницей».

5. Гранатовый сок укрепляет иммунитет.

«В гранатовом соке больше антиоксидантов, чем в красном вине, зеленом чае и других овощных или фруктовых соках, — продолжает нутрициолог. — Сок граната также богат на витамин С, благодаря чему укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения организма. Правда, витамин С может расщепляться при пастеризации. Поэтому, чтобы получить больше пользы, отдавайте предпочтение свежевыжатому гранатовому соку».