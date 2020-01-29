Стало известно место Украины на «Евровидении»

Во вторник, 28 января, в Роттердаме состоялась жеребьевка участников международного песенного конкурса «Евровидение». Как выяснили журналисты «Фразы», ее результаты были опубликованы на официальной странице конкурса в Instagram.

В соответствии с жеребьевкой Украина выступит 15-й в первом полуфинале, который состоится 12 мая. Соперниками нашей страны станут представители 16 стран, в частности, России и Беларуси.

Во втором полуфинале, который состоится 14 мая, выступят еще 18 участников, среди которых Польша, Молдова и др.

Отметим, что на данный момент пока неизвестно, кто представит Украину на песенном конкурсе. Финал Национального отбора состоится 22 февраля.

Как сообщала «Фраза», юбилейный 65-й песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

В ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).