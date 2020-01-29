Для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства

Россия собирается упростить процедуру получения гражданства для украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

По словам чиновницы, также это будет касаться граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Предполагается, что граждане этих стран «смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка».

Она также заявила: «Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет».

В прошлом году российские паспорта получили почти триста тысяч украинцев.

Как писала «Фраза», в России придумали новый «статус» для украинцев.

Ранее украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство.