«Какого х@я». Советник Зеленского ярко отреагировал на космическую платежку за газ

Советник президента Игорь Новиков обвинил НАК «Нафтогаз» в завышенных ценах на газ для потребителей в январе. Как выяснили журналисты «Фразы», чиновнику пришла платежка в которой указана сумма 6 тысяч гривен от «Киевоблгазсбыт».

Комментируя платежку чиновник написал: «Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4 650 грн за тысячу кубометров (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 2. Пришли платёжки за январь с ценой 6 913 грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути — вот и близко не 4 650 грн. Какого х@я, вполне резонно спросите вы»

По информации Новикова, НАК «Нафтогаз» летом закупил более дорогой газ и сейчас продолжает его реализовывать на рынке энергопотребления.

Новиков также заявил, что менеджмент «Нафтогаза» лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4 650 гривен.

Телеграм-канал УкрМедиа отметил, что Новиков пообещал обратиться к Зеленскому по поводу этого вопроса и опубликовал фотографию квитанции: