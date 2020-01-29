Ученые выяснили, у кого смартфоны могут «вызвать» онкологию

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в США выявили связь между пользованием мобильными телефонами и онкологией. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователей цитирует издание Medicalxpress.

По их словам, ученые провели анализ медицинских карт почти тысячи людей в Коннектикуте за 2010-2011 годы.

Исследователи выяснили, что люди, у которых имеются «определенные однонуклеотидные генетические вариации – SNP, – значительно чаще заболевают раком щитовидной железы, которая контролирует метаболизм».

Ученые говорят: «Пользователи смартфонов с вариациями SNP в четырех из исследованных генов имели более чем в два раза больше шансов заболеть раком».

Всего они изучили 176 генов и определили 10 SNP, которые, увеличивают риск онкологии щитовидной железы среди пользователей.

В исследовании говорится: «Генетическая восприимчивость играет важную роль в использовании смартфонов и риске развития рака щитовидной железы и может помочь выявить подгруппы, которые потенциально подвержены риску».

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