Facebook пошел на революционные изменения: что ждет пользователей

В социальной сети Facebook решили пойти на кардинальные изменения. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователям разрешат «отвязать» личные данные от своего профиля.

В Facebook сообщают, что новый инструмент даст возможность людям «скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль используется для авторизации».

Стоит отметить, что данная информация не удаляется, а скрывается. Однако она продолжит храниться на серверах социальной сети для «персонализации рекламы».

Как писала «Фраза», в Facebook объяснили, почему предпочитают, чтобы сотрудники пользовались Android, а не Apple.

Ранее Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей.