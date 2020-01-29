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Священник УПЦ рассказал о крайностях духовной жизни

Священник УПЦ рассказал о крайностях духовной жизни

В духовной жизни люди могут впасть в две крайности — в религиозный фанатизм, или в полную беспечность. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал протоиерей Александр Проченко.

Перед началом встречи куратор архимандрит Глеб совершил молебен с акафистом в честь иконы Божией Матери «Вратарница», сообщает lavra.ua.

«С одной стороны люди могут впасть в религиозный фанатизм, а с другой — в полную беспечность; с одной стороны люди могут пребывать в состоянии величайшей гордости, а с другой впадать в уныние. Из всех этих состояний очень трудно выйти. Гордый человек попросту не видит своего греха и даже не хочет его замечать. Опасность же уныния заключается в том, что со временем это состояние человеку начинает нравиться. Есть две такие крайности, как расточительность и скупость. С одной стороны человек готов все раздать, а с другой думает только о себе. Нужно помнить всегда, что в духовной жизни никогда нельзя впадать в крайности, которые могут привести к таким последствиям. Нужно всегда держаться „золотой середины“ и того, чему учит Церковь и святые отцы», — сказал отец Александр.

Священник рассказал, что необходимо, чтобы держаться середины.

«Эти состояния крайности сродни лодке, колеблемой в реке или океане: какая разница в какую сторону перевернется лодка, все равно утонет. Человека спасает не страдание, не угнетение себя, не поношение, но изменение своего внутреннего мира и желание исправить свою жизнь, привести ее к свету, стать лучше. Чтобы держаться середины, требуется усилие над собой и над своей волей. В помощь этому нам приходит богатейшая сокровищница Православной Церкви, где мы находим ответы на все вопросы!», — подчеркнул протоиерей Александр.

Куратор молодежных встреч сообщил, что следующая «молодежка» состоится 2 февраля в актовом зале Киево-Печерской лавры (корпус № 45), начало молебна в 15.30.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ объяснил, как молодежь определяет авторитет Церкви.

Тэги: общество, православие, Лавра, новости православия, УПЦ, новости Украины

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