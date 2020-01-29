Стало известно, как выглядит Палестина в глазах Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Палестинского государства в рамках своего плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующую картинку он разместил на своей странице в Twitter.

Согласно мирному плану Трампа, предлагается соединить Палестину двумя магистралями с Иорданией и добавить к палестинскому сектору Газа два крупных района вдоль границы Египта. Таким образом территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме станет неразрывной и увеличится по площади примерно в два раза.

На карте оно изображено зеленым цветом.

Как сообщает «Новое время», по мнению Трампа, палестинцы заслуживают лучшей жизни и его предложение может стать последней возможностью для палестинцев обрести свое государство.

План Трампа изложен на 80 страницах и уже направлен руководству Палестинской автономии. Как сообщает «Интерфакс-Украина», он содержит возможность для Палестинского государства использовать инфраструктуру израильских портов Хайфа и Ашдод, открыть курорт на северном берегу Мертвого моря, а также вести сельскохозяйственную деятельность в Иорданской долине, которая де-факто останется под контролем Израиля.

При этом планом предусматривается, что палестинцы не смогут иметь возможность селиться в Израиле: им придется либо жить на территории новосозданного государства, либо отправиться в третью страну.

Экономический блок подразумевает выделение палестинской стороне $50 млрд, создание миллиона рабочих мест и увеличение ВВП более чем в 2 раза.

Однако, как сообщает Lenta.ru, президент Палестины Махмуд Аббас уже выступил с критикой предложений американского лидера. «Иерусалим не продается. Ваша сделка, являющаяся результатом сговора, не пройдет, и палестинский народ ее отклоняет», — заявил он в эфире местного телевидения.

По словам политика, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал. Он также обратился к жителям страны с призывом сплотиться и «отказаться от плана по ликвидации национального проекта».

Палестино-израильский конфликт является составной частью арабо-израильского конфликта и длится с момента появления государства Израиль в 1948 году на территории бывшего британского мандата в Палестине. С тех пор мировым сообществом неоднократно предпринимались попытки создать на спорной территории два государства. Однако до сих пор они не увенчались успехом, несмотря на то, что, по данным соцопросов, для подавляющего большинства израильтян и палестинцев такое решение является лучшим способом положить конец затянувшемуся конфликту.

Проблема заключается в том, что обе стороны претендуют на Западный берег реки Иордан и сектор Газа как составную часть своего государства. Процесс усложняется также историческими и религиозными противоречиями между иудеями и мусульманами.