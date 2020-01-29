Австралийцы воспроизвели смертоносный китайский вирус в лабораторных условиях. В Гонконге создали вакцину

Австралийским ученым удалось воспроизвести коронавирус 2019-nCoV в лабораторных условиях. Как выяснили журналисты «Фразы», по их мнению это сможет помочь ускорить разработку вакцины для борьбы с этим опасным вирусом.

Как сообщает CNN, в специализированной лаборатории в Мельбурне исследователям удалось вырастить вирус из образца больного пациента, который передали в Австралию китайские врачи. Ожидается, что полученные данные предоставят экспертным международным лабораториям важную информацию для борьбы с заболеванием.

Как сообщает ВВС, данная копия может быть использована в качестве «контрольного материала» для тестирования лекарственных препаратов и поможет диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Между тем, как сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэна Квок-Юнга, ученым из Гонконга при поддержке исследователей из Китая и США уже удалось разработать вакцину от коронавируса. Но теперь ей предстоит длительный период испытаний, сначала на животных, а потом на людях. При этом он не стал называть точные сроки, но дал понять, что это займет больше года.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 28 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 60 из них.

Известно, что заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван также назвал первые признаки заражения.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса.