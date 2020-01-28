В феврале в Киеве покажут новые картины художницы Вероники Чекалюк

25 февраля в 16.00 в Библиотеке им. В. Винниченко (Киев, ул. Кудрявская) пройдет художественная выставка. Как выяснили журналисты «Фразы», на выставке будут представлены живописные работы Вероники Чекалюк.

Картины, как и вся выставка, будут посвящены празднику Масленицы, который отмечается за течение недели перед Великим постом.

Украинская зима пока скупа на снег, а картина «Зимнее чудо» или «Christmas miracle» окутана метелью и радостным настроением Рождества и зимних традиций. В новой картине Вероники Чекалюк много символики. Звезда на ее работе это — символ Солнца, огня и тепла, уюта, это христианская восьмиугольная звезда, это также символ бесконечной гармонии.

«Пусть год 2020-й год принесет радость каждому из нас. Принесите свою звезду счастья с легкостью, пусть огонь любви в сердце не угасает», — так прокомментировала Вероника Чекалюк свою новую работу.

Среди приглашенных на выставку: поклонники художницы и читатели библиотеки. Вход на мероприятие — по приглашениям.