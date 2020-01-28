«Полоснул по горлу». Анастасия Заворотнюк могла умереть еще в детстве

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк, которая последние месяцы борется с тяжелым онкологическим заболеванием, могла умереть еще в детском возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом звезда экрана рассказала в 2013-м году во время эфира украинской версии шоу «Битва экстрасенсов»,

Как передает «СтарХит», Заворотнюк тогда говорила, что однажды в детстве у нее случилось воспаление гланд и медики еле успели довезти ее до больницы. А хирург, по ее словам, без всякого обезболивания полоснул по горлу.

Аткриса также добавила, что в тот момент ее жизнь висела буквально на волоске.

Как писала «Фраза», Заворотнюк опубликовала трогательное обращение к своим поклонникам.

Ранее парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи.