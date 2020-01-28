Под Киевом жестоко убили пьяного пенсионера

В Вышгородском районе Киевской области было совершено тяжкое преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Козаровичи 67-летний мужчина жестоко убил своего собутыльника-пенсионера.

Как передает пресс-служба областной полиции, погибшим оказался 68-летний местный житель, тело которого с несколькими ножевыми ранениями нашли на улице между домами.

Как удалось установить в ходе следствия, приятели распивали алкогольные напитки и между ними внезапно возник конфликт.

Когда словесные аргументы оказались исчерпаны ‒ злоумышленник пустил в ход нож, который принес с собой.

Сообщается, что подозреваемый сразу же подался в бега, однако вскоре был задержан. Он уже сознался в совершении преступления и показал, куда «скинул» нож. Орудие убийство направлено на экспертизу. Следствие продолжается.

Как писала «Фраза», под Киевом буквально искромсали ножом спящего мужчину.

Также сообщалось, что на окраине Киева молодой парень убил своего соседа-пенсионера.