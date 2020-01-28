В Поднебесной рассказали, когда «буйство» коронавируса достигнет своего апогея

Стало известно, когда наконец-то наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», важную информацию озвучил глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Как передает «РБК», по словам чиновника, это произойдет уже через семь-десять дней.

Чжун Наньшань при этом отметил, что масштабного роста распространения инфекции среди населения не случится, а коэффициент смертности от коронавируса будет падать.

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 106 человек.

Всего же заразились 4515 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Вылечить удалось лишь шестьдесят людей.

За последние сутки был подтвержден 1771 новый случай заболевания. Двадцать шесть человек скончались.

Как писала «Фраза», в Киеве человек заболел коронавирусом. Возможно, это китайская зараза.

Ранее ученые дали крайне неутешительный прогноз по коронавирусу.

Также врачи озвучили первые симптомы заражения китайским коронавирусом.