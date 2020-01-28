Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 28 января 2020 года

Главные новости за 28 января 2020 года

Эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины. Из-за вспышки заболевания гриппом на сегодняшний день закрыты на карантин школы в восьми областях Украины. Закрыты все школы в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой обл. Кроме того временно приостановлено обучение в 9 школах Мариуполя и Краматорска Донецкой области, 15 школах Сум и 4 районах Сумской области, 13 — в Винницкой области.

Школы Киева начали закрываться на карантин. Одна из школ в Голосеевском районе Киева закрылась на карантин из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Еще в 8 школах образовательный процесс приостановлен частично. «На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в 1 школе полностью и в 8 школах частично. В Голосеевском районе одна школа частично, Дарницкий район — 2 школы частично, Оболонский район — 1 школа частично, Печерский район — 1 школа частично, Святошинский район — 1 школа полностью, 3 частично», — рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге 28 января.

Глава союза журналистов подверг резкой критике «закон о дезинформации». Национальный союз журналистов Украины раскритиковал законопроект Министерства культуры о внесении изменений в проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации», более известный как «закон о дезинформации». По мнению главы НСЖУ Сергея Томиленко, он направлен на установление контроля власти над украинским медиа. «Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность, — написал Томиленко на своей странице в Facebook. — Предлагаем правительству прекратить обсуждение и продвижение конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом. Призываем журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа»

В деле о расстреле Евромайдана произошел внезапный поворот. В деле о расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года произошел неожиданный поворот. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа. Отмечается, что Офис генерального прокурора вернул в расследование предыдущий состав прокуроров.

Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину. Во Львове во вторник, 28 января, произошло ЧП. На перекрестке улиц Стрыйская и Научная два столба электроопоры упали на проезжую часть. Они рухнули прямо на троллейбус, в котором были пассажиры, а также задели автомобиль Mitsubishi.

В результате пожара в одной из ветеринарных клиник Днепра погибло больше сотни грызунов. В ночь на вторник, 28 января, в больнице ветеринарной медицины на улице Космической в Днепре произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Огнем были повреждены мебель, стеллажи с полками и клетки для животных.

Жителей Киева предупредили о затяжном снегопаде. Хорошая солнечная погода в Киеве скоро сменится снегопадом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики сообщают о резких изменениях погоды в столице и области уже со среды, 29 января, когда пойдет мокрый снег.

Число жертв китайского коронавируса перевалило за сотню. Стало известно о новых жертвах коронавируса в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения. По официальным данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них сразу 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сети появилась интерактивная карта распространения смертоносного вируса из Китая. Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV. Он представляет из себя интерактивную карту с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС. Так, на момент написания новости сервис сообщал о 107 умерших, 4474 зараженных и 63 излечившихся людях с отображением данной информации на карте мира.

В ВОЗ признали, что по ошибке приуменьшили угрозу от китайского вируса для мира. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Теперь он характеризуется как высокий. В ВОЗ признали, что в предыдущих отчетах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная» вследствие ошибки . «В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили», — объяснила представитель организации Фадела Чаиб.

Названы первые симптомы и способы заражения смертельным китайским коронавирусом. Заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV может произойти на расстоянии одного-двух метров. По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана, вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Слабо выраженные симптомы не означают, что человек не может заразить других, поэтому Синван рекомендует носить маски, мыть руки и меньше общаться с другими людьми на близком расстоянии.

На фоне растущей эпидемии недалеко от столицы Китая ввели военное положение. На фоне распространения смертоносного коронавируса в Китае город Тяньцзинь объявил о введении военного положения. Власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на такой шаг.

Ученые раскритиковали известную диету. Ученые из Йельского и Вашингтонского университетов поставили под сомнение популярную кетогенную диету. Они привели свои доводы. Подобная диета неэффективна в долгосрочной перспективе.

Тэги: США, ДТП, Львов, Китай, общество, грипп, троллейбус, здоровье, эпидемия, мир, расследование, Всемирная организация здравоохранения, законопроект, политика, наука, вирус, карта, образование, свобода слова, криминал, Евромайдан, военное положение, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.01.20 09:00

Как прожить без пальмового масла

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.01.20 16:24

Пиррова победа «Динамо»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Автоексперт Василь Горобець сфальсифікував експертизу, щоб уникнути відповідальності за ДТП
28.01.20 15:12

Автоексперт Василь Горобець сфальсифікував експертизу, щоб уникнути відповідальності за ДТП

Автор: Антикор

Выбор редакции
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Ученые доказали, что питание влияет на наше поведение
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 января 2020 года

Главные новости за 28 января 2020 года
28.01.20 19:01
137
Последние новости
28.01.20 19:01

Главные новости за 28 января 2020 года
28.01.20 17:06

Решетников рассказал о функциях Госслужбы по этнополитике и свободе совести
28.01.20 17:03

В Сети появилась интерактивная карта распространения смертоносного вируса из Китая
28.01.20 16:56

Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
28.01.20 16:31

Школы Киева начали закрываться на карантин
28.01.20 16:03

В Киеве мошенники нагрели пенсионерку без малого на миллион гривен
28.01.20 16:01

Патриарх Кирилл выразил беспокойство по поводу экспериментов с генетическим кодом
Фото и Видео
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину
Управделами УПЦ объяснил, как молодежь определяет авторитет Церкви
Управделами УПЦ объяснил, как молодежь определяет авторитет Церкви
Епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории
Епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории
Самый богатый человек Украины купил виллу бельгийского короля
Самый богатый человек Украины купил виллу бельгийского короля
Появилось видео, как маршрутка сбила женщину в Днепре
Появилось видео, как маршрутка сбила женщину в Днепре
ДТП в Киеве: автомобили не поделили перекресток
ДТП в Киеве: автомобили не поделили перекресток
В Киеве трамвай прямо на ходу остался без колес
В Киеве трамвай прямо на ходу остался без колес
В Запорожье охранник супермаркета… устроил стрельбу по воробьям в торговом зале
В Запорожье охранник супермаркета… устроил стрельбу по воробьям в торговом зале
На Закарпатье киевский поезд протаранил грузовик
На Закарпатье киевский поезд протаранил грузовик
В Иране огромный «Боинг» выкатился прямо на оживленное шоссе
В Иране огромный «Боинг» выкатился прямо на оживленное шоссе
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.