Главные новости за 28 января 2020 года

Эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины. Из-за вспышки заболевания гриппом на сегодняшний день закрыты на карантин школы в восьми областях Украины. Закрыты все школы в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой обл. Кроме того временно приостановлено обучение в 9 школах Мариуполя и Краматорска Донецкой области, 15 школах Сум и 4 районах Сумской области, 13 — в Винницкой области.

Школы Киева начали закрываться на карантин. Одна из школ в Голосеевском районе Киева закрылась на карантин из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Еще в 8 школах образовательный процесс приостановлен частично. «На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в 1 школе полностью и в 8 школах частично. В Голосеевском районе одна школа частично, Дарницкий район — 2 школы частично, Оболонский район — 1 школа частично, Печерский район — 1 школа частично, Святошинский район — 1 школа полностью, 3 частично», — рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге 28 января.

Глава союза журналистов подверг резкой критике «закон о дезинформации». Национальный союз журналистов Украины раскритиковал законопроект Министерства культуры о внесении изменений в проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации», более известный как «закон о дезинформации». По мнению главы НСЖУ Сергея Томиленко, он направлен на установление контроля власти над украинским медиа. «Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность, — написал Томиленко на своей странице в Facebook. — Предлагаем правительству прекратить обсуждение и продвижение конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом. Призываем журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа»

В деле о расстреле Евромайдана произошел внезапный поворот. В деле о расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года произошел неожиданный поворот. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа. Отмечается, что Офис генерального прокурора вернул в расследование предыдущий состав прокуроров.

Во Львове два столба упали на троллейбус с людьми и машину. Во Львове во вторник, 28 января, произошло ЧП. На перекрестке улиц Стрыйская и Научная два столба электроопоры упали на проезжую часть. Они рухнули прямо на троллейбус, в котором были пассажиры, а также задели автомобиль Mitsubishi.

В результате пожара в одной из ветеринарных клиник Днепра погибло больше сотни грызунов. В ночь на вторник, 28 января, в больнице ветеринарной медицины на улице Космической в Днепре произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Огнем были повреждены мебель, стеллажи с полками и клетки для животных.

Жителей Киева предупредили о затяжном снегопаде. Хорошая солнечная погода в Киеве скоро сменится снегопадом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики сообщают о резких изменениях погоды в столице и области уже со среды, 29 января, когда пойдет мокрый снег.

Число жертв китайского коронавируса перевалило за сотню. Стало известно о новых жертвах коронавируса в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения. По официальным данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 106 человек. Заразились уже 4515 человек. Из них сразу 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сети появилась интерактивная карта распространения смертоносного вируса из Китая. Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV. Он представляет из себя интерактивную карту с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС. Так, на момент написания новости сервис сообщал о 107 умерших, 4474 зараженных и 63 излечившихся людях с отображением данной информации на карте мира.

В ВОЗ признали, что по ошибке приуменьшили угрозу от китайского вируса для мира. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Теперь он характеризуется как высокий. В ВОЗ признали, что в предыдущих отчетах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная» вследствие ошибки . «В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили», — объяснила представитель организации Фадела Чаиб.

Названы первые симптомы и способы заражения смертельным китайским коронавирусом. Заражение смертельным коронавирусом 2019-nCoV может произойти на расстоянии одного-двух метров. По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана, вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, например, через прикосновение грязными руками к глазам. Слабо выраженные симптомы не означают, что человек не может заразить других, поэтому Синван рекомендует носить маски, мыть руки и меньше общаться с другими людьми на близком расстоянии.

На фоне растущей эпидемии недалеко от столицы Китая ввели военное положение. На фоне распространения смертоносного коронавируса в Китае город Тяньцзинь объявил о введении военного положения. Власть пятнадцатимиллионного города подчинит больницы и полтысячи медицинских бригад военном управлению. Это первый китайский город, который пошел на такой шаг.

Ученые раскритиковали известную диету. Ученые из Йельского и Вашингтонского университетов поставили под сомнение популярную кетогенную диету. Они привели свои доводы. Подобная диета неэффективна в долгосрочной перспективе.